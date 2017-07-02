اخبار نادى الزمالك

التشكيل الرسمي للزمالك في مواجهة كابس يونايتد

كتب مصطفى عبد العزيز
- يوليو 2, 2017 1:02 م
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إيناسيو يعلن عن تشكيل الزمالك في مواجهة كابس

أعلن البرتغالي أجوستو إيناسيو المدير الفني لنادي الزمالك عن تشكيل فريقه في المواجهة التي ستجمع مع كابس يونايتد بطل زيمبابوي.

وسيلتقي الزمالك مع كابس في الثالثة من عصر اليوم الأحد في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال افريقيا.

وقرر إيناسيو الدفع بالثنائي ستانلي أوهاويتشي وحسام سلامة “باولو” في الخط الهجومي للزمالك خلال المباراة.

ويتواجد محمود عبد الرازق “شيكابالا” في مركز صناعة اللعب، على أن يظهر الثلاثي إبراهيم صلاح وأحمد توفيق ومعروف يوسف في خط الوسط.

ويتكون تشكيل الزمالك خلال المباراة من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد ناصف وعلي جبر ومحمود الونش وشوقي السعيد.

خط الوسط :إبراهيم صلاح وأحمد توفيق ومعروف يوسف وشيكابالا.

خط الهجوم :ستانلي وحسام باولو.

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