حمودي قد يغيب عن مواجهة الأهلي والقطن

اختبار طبي لحمودي قبل مواجهة القطن

يخضع اللاعب أحمد حمودي صانع ألعاب النادي الأهلي لاختبار طبي يوم الثلاثاء القادم لتحديد فترة غيابه عن تدريبات الفريق.

وتعرض أحمد حمودي لإصابة خلال مواجهة الأهلي أمام زاناكو الزامبي مساء أمس السبت، مما أدى إلى استبداله في الدقائق الأولى من المباراة.

وأكد خالد محمود طبيب النادي الأهلي على ان حمودي يعاني من الإصابة بشد في العضلة الضامة، مما آدى لعدم قدرته على استكمال المباراة.

وشدد طبيب الأهلي على أن فرصة لحاق حمودي بمواجهة زاناكو تعد صعبة، في ظل حاجته للراحة لعدة أيام قبل العودة للتدريبات.

ومن المقرر أن يحدد الاختبار الطبي موعد عودة حمودي للمشاركة في تدريبات الأهلي خلال الفترة المقبلة وقدرته على التواجد في مواجهة القطن من عدمه.

الجدير بالذكر أن الأهلي سيلتقي مع القطن يوم السبت القادم في إطار مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.