القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وكابس يونايتد

الزمالك يواجه كابس يونايتد في دوري أبطال افريقيا

يخوض نادي الزمالك مباراة قوية وهامة عصر اليوم الأحد في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري ابطال أفريقيا.

وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس مباراة الزمالك وكابس يونايتد بصورة خاصة وحصرية عبر القمر الصناعى نايل سات.

إلا أن قناة أرينا سبورت (Arena Sport) الأثيوبية ستقوم بنقل مباراة الزمالك وكابس على التردد المفتوح لها عبر قمري عبر سات ويوتلسات.

وتقوم قناة أرينا سبورت بنقل مباريات دوري أبطال أفريقيا على البث المفتوح لها بصورة دائمة خلال الفترة الأخيرة.

ويلعب الزمالك مباراته أمام كابس يونايتد متواجداً في المرتبة الثالثة في جدول ترتيب المجموعة برصيد خمس نقاط، خلف أهلي طرابلس الليبي واتحاد العاصمة الجزائري بثمان نقاط لكلاً منهما.