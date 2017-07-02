بث مباشر مشاهدة مباراة ألمانيا وتشيلي 2-7-2017 في كأس القارات

بث مباشر مباراة ألمانيا وتشيلي في المباراة النهائية لمسابقة كأس العالم للقارات 2017 في روسيا.

مشاهدة مباراة ألمانيا وتشيلي اليوم 2-7-2017

يخوض المنتخب البرتغالي مباراة قوية وهامة مساء اليوم الأحد عندما يلتقي مع فريق المكسيك في مباراة تحديد الفريق الفائز بالمركز الثالث في كأس القارات 2017.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ألمانيا وتشيلي في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء ً بتوقيت السعودية، السادسة مساءً بالتوقيت العالمي “جرينتش”.

بث مباشر مباراة ألمانيا وتشيلي اليوم

يرغب المنتخب الألماني في مواصلة مشواره الناجح في كأس العالم للقارات عندما يلتقي مع نظيره التشيلي مساء اليوم الأحد.

ونجح منتخب ألمانيا في التقدم خلال منافسات كأس العالم للقارات حتى وصل إلى المباراة النهائية على الرغم من المشاركة بالفريق الثاني له.

ويلعب منتخب ألمانيا بعدد من اللاعبين الجدد على الساحة الدولية، في ظل غياب معظم اللاعبين الأساسيين عن الفريق خلال البطولة.

ويأتي غياب لاعبي المنتخب الألماني الأساسيين في ظل رغبة يواكيم لوف المدير الفني للفريق في إراحتهم بسبب ضغط المباريات طيلة الموسم المنقضي.

ويرغب منتخب تشيلي في التقدم نحو منصة الذهب في كأس القارات عن طريق الفوز على ألمانيا للتأكيد على قدرة الفريق على الصعود للمنصات.

ويشارك منتخب تشيلي في البطولة العالمية بصفته حاملاً للقب كأس كوبا أميركا، بينما يلعب منتخب ألمانيا بصفته بطلاً للعالم في 2014.

مشاهدة بث مباشر مباراة ألمانيا وتشيلي

يرغب المنتخب الألماني في التأكيد على تفوقه العالمي عن طريق تحقيق كأس العالم للقارات بعد فوزه بكأس العالم في النسخة الماضية.

ويطمح المنتخب الألماني بفريقه الثاني للفوز بالبطولة، في الوقت الذي يحاول فيه منتخب تشيلي الظفر باللقب للمرة الاولى في تاريخه.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة حماس وقوة من جانب كلا الفريقين نظراً لكونها اللقاء الختامي في البطولة العالمية التي تعد المنتخبات لكأس العالم القادم.

مشاهدة مباراة ألمانيا وتشيلي بث مباشر

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات كأس العالم للقارات بصورة خاصة وحصرية في منطقة الشرق الأوسط والشمال الأفريقي.

ومن المقرر أن تنقل قنوات بي إن سبورتس مباراة ألمانيا وتشيلي بصورة خاصة وحصرية عبر قنواتهما للجماهير العربية.