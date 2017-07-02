بث مباشر مشاهدة مباراة البرتغال والمكسيك 2-7-2017 في كأس القارات

بث مباشر مباراة البرتغال والمكسيك في مباراة تحديد الفريق الفائز بالمركز الثالث في كأس القارات 2017 في روسيا.

مشاهدة مباراة البرتغال والمكسيك اليوم 2-7-2017

يخوض المنتخب البرتغالي مباراة قوية وهامة مساء اليوم الأحد عندما يلتقي مع فريق المكسيك في مباراة تحديد الفريق الفائز بالمركز الثالث في كأس القارات 2017.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة البرتغال والمكسيك في الثانية عصراً بتوقيت القاهرة، الثالثة عصراً بتوقيت السعودية، الثانية عشر ظهراً بالتوقيت العالمي “جرينتش”.

بث مباشر مباراة البرتغال والمكسيك اليوم

يطمح المنتخب البرتغالي إلى محو أثار هزيمته الأخيرة أمام تشيلي في الدور قبل النهائي من كأس القارات عندما يواجه نظيره المكسيكي.

وكان منتخب البرتغال قد فقد فرصة التأهل إلى المباراة النهائية من كأس العالم للقارات عندما خسر أمام تشيلي بركلات الترجيح خلال الأيام الماضية.

وانتهت مواجهة البرتغال مع تشيلي بالتعادل السلبي قبل أن يلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي حسمت تاهل بطل أمريكا الجنوبية إلى المباراة النهائية.

أما المكسيك فتلقت خسارة كبيرة أمام ألمانيا باربعة أهداف لواحد في الدور قبل النهائي من البطولة العالمية المقامة حالياً في روسيا.

وفقدت المكسيك أيضاً فرصة التأهل إلى الدور النهائي من البطولة، مانحة ألمانيا بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة تشيلي.

ويرغب منتخب المكسيك في تحقيق أقصى استفادة ممكنة في الفترة الحالية من المشاركة في البطولة عن طريق الفوز بالميدالية البرونزية للمسابقة.

مشاهدة بث مباشر مباراة البرتغال والمكسيك

يلعب المنتخب البرتغالي مباراته أمام المكسيك عصر اليوم بدون نجمه كريستيانو رونالدو الذي رحل عن معسكر الفريق خلال الساعات الماضية.

وأكد المدير الفني لمنتخب البرتغال على أن رونالدو رحل عن المعسكر بعد موافقة منه ومن رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم.

وجاء رحيل رونالدو من أجل رؤية أبناءه للمرة الأولى، حيث أكد المدير الفني لمنتخب البرتغال على أن رحيله يتعلق بالأمور الإنسانية.

مشاهدة مباراة البرتغال والمكسيك بث مباشر

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات كأس العالم للقارات بصورة خاصة وحصرية في منطقة الشرق الأوسط والشمال الأفريقي.

ومن المقرر أن تنقل قنوات بي إن سبورتس مباراة البرتغال والمكسيك بصورة خاصة وحصرية عبر قنواتهما للجماهير العربية.