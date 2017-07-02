البدري يهاجم اتحاد الكرة بسبب مباراة المصري

البدري: لا اعتبار لنا في اتحاد الكرة.. وموعد لقاء المصري غير منطقى

هاجم حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي، مسؤولي اتحاد الكرة المصري، بسبب موعد مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي في الدوري المصري.

وكان اتحاد الكرة المصري قد حدد يوم الثلاثاء القادم موعداً لمواجهة الأهلي مع المصري في إطار مباريات الجولة 35 من الدوري المصري.

وأشار البدري في تصريحات إذاعية إلى أنه من غير المنطقى أن تقام مباراة الأهلي والمصري يوم الثلاثاء، في ظل وصول بعثة الفريق إلى القاهرة فجر الأثنين.

وقال المدير الفني للأهلي: ” ما يحدث غير منطقي، سنعود للقاهرة فجر الأثنين وسنواجه القطن في مباراة حسم التأهل يوم السبت، فكيف نلعب مع المصري يوم الثلاثاء؟ “.

وأكمل: ” اتحاد الكرة لا يساندنا ولا اعتبار لنا لديه، لا مشكلة لدينا في موعد المباراة إذا ضمنا التأهل الأفريقي ولكن الآن لدينا أزمة “.

واختتم: ” اتحاد الكرة يقول أنه أنهى المسابقة في وقت قياسي، ولكن ما هي المعايير التي اتبعها في ذلك؟ أبلغنا إدارة النادي برفضنا للأمر وننتظر القرار من رئيس القلعة الحمراء “.