بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وكابس يونايتد 2-7-2017 في دوري أبطال أفريقيا

بث مباشر مباراة الزمالك وكابس يونايتد في إطار مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم 2017.

مشاهدة مباراة الزمالك وكابس يونايتد اليوم 2-7-2017

يدخل نادي الزمالك في مباراة قوية وهامة مساء اليوم الأحد عندما يحل ضيفاً على فريق كابس يونايتد في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك وكابس يونايتد في الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، الرابعة عصراً بتوقيت السعودية، الواحدة ظهراً بالتوقيت العالمي “جرينتش”.

بث مباشر مباراة الزمالك وكابس يونايتد اليوم

يدخل نادي الزمالك مواجهته أمام كابس يونايتد راغباً في تحقيق الفوز من أجل المنافسة على أحدى بطاقتي التأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية بدور المجموعات من دوري الأبطال الأفريقي بعدما حصد خمس نقاط في المباريات السابقة.

ويتربع فريقي أهلي طرابلس الليبي واتحاد العاصمة الجزائري على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد ثمان نقاط لكلاً منهما.

اما فريق كابس يونايتد فيأتي في المرتبة الرابعة في المجموعة الثانية بعدما حصد ثلاث نقاط فقط خلال المباريات الأربعة الماضية له في دور المجموعات.

ويطمح نادي الزمالك لتحقيق الفوز على كابس يونايتد من أجل التقدم نحو صدارة المجموعة وتقاسمها مع فريقي أهلس طرابلس واتحاد الجزائر.

وسيؤدي فوز المبارة على كابس إلى إقصاء بطل زيمبابوي بصورة نهائية من المسابقة بعد تأكد عدم قدرته على الظفر بأياً من بطاقتي التأهل.

مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك وكابس يونايتد

يخوض نادي الزمالك مباراة اليوم منقوصاً من لاعبه محمد إبراهيم الذي يعاني من الإصابة بكدمة في القدم والتي تعرض لها خلال الساعات الماضية.

وفشل محمد إبراهيم في اجتياز الاختبار الطبي الذي خضع له خلال المران الأخير للزمالك مساء أمس السبت، مما أدى إلى تأكد غيابه عن المباراة.

وسيقود الثلاثي محمود عبد الرازق شيكابالا، وستانلي أوهاويتشي بالإضافة إلى حسام سلامة “باولو” الخط الهجومي للزمالك خلال المباراة.

وسيكون تعثر الزمالك أمام كابس بمثابة اقتراب من الخروج من البطولة الأفريقية، في ظل ابتعاد ناديي أهلي طرابلس واتحاد الجزائر بالصدارة بفارق ثلاث نقاط حتى الآن.

مشاهدة مباراة الزمالك وكابس يونايتد بث مباشر

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات دوري أبطال افريقيا في الموسم الجاري بصورة خاصة وحصرية في منطقة الشرق الأوسط والشمال الأفريقي.

ومن المقرر أن تنقل قنوات بي إن سبورتس مباراة الزمالك امام كابس يونايتد بصورة خاصة وحصرية عبر قنواتهما للجماهير العربية.