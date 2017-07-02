جوزيه: الحضري مثل “رمسيس الثاني” ومكانه في “المتحف”

جوزيه: أزمتي مع الحضري انتهت.. الآن كل شيء على ما يرام

أكد البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للنادي الاهلي على انتهاء الأزمة التي نشبت بينه وبين عصام الحضري حارس منتخب مصر.

وكانت أزمة قد نشبت خلال السنوات الماضية بين جوزيه والحضري بسبب انتقال الأخير من الاهلي إلى سيون السويسري، قبل أن يهاجم المدير الفني السابق للقلعة الحمراء.

وأشار جوزيه في تصريحات تليفزيونية إلى انتهاء الأزمة التي نشبت بينه وبين الحضري بصورة نهائية، مشدداً على أن العلاقة بينهما حالياً تسير بشكل جيد.

وقال المدير الفني البرتغالي: ” الحضري تصرف معي بشكل خاطيء ولم أرد عليه، ولكن الآن الامور انتهت خاصة بعدما تقابلنا في حفل زفاف أبنة احمد ناجي “.

واختتم: ” الحضري سينتقل للدوري السعودي خلال الموسم المقبل، بعد نهاية فترة تعاقده سيكون قد وصل إلى عامه الـ47 وسيكون وقتها شبيهاً برمسيس الثاني وليلعب في المتحف “.