جوزيه يفسر سبب انقطاع الاتصالات بينه وبين أبو تريكة

جوزيه: أبو تريكة لا يرد على اتصالاتي

فسر البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للنادي الأهلي سبب انقطاع الاتصالات بينه وبين محمد أبو تريكة لاعب الفريق ومنتخب مصر السابق.

وشدد جوزيه في تصريحات تليفزيونية على أنه قام بالاتصال أكثر من مرة بمحمد أبو تريكة خلال الفترة الماضية، مشدداً على أنه لم يجد رداً من اللاعب السابق.

وقال المدير الفني السابق للأهلي: ” اتصلت بأبو تريكة أكثر من مرة خلال الفترة السابقة إلا أنه لم يقم بالرد على اتصالاتي “.

وأكمل: ” لا اعلم سبب عدم رد أبو تريكة على الاتصالات، ولكنه يجب أن يدرك أنني بشر ومعرض للخطأ في أي وقت “.

واضاف: ” قد أكون أخطأت في حق أبو تريكة وهو ما يدفعه لعدم الرد عليّ، ولكنه يجب ان يرد ويوضح لي الخطأ الذي ارتكبته “.

واختتم: ” اعتذر لأبو تريكة إذا كنت قد أخطأت في حقه، ولكنني حتى الآن لا أعرف فيما أخطأت بسبب عدم رده على اتصالاتي “.