التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة كابس يونايتد

إيناسيو يستقر على تشكيل الزمالك أمام كابس يونايتد

استقر البرتغالي أجوستو إيناسيو المدير الفني لنادي الزمالك على تشكيل فريقه في المواجهة التي ستجمعه مع كابس يونايتد بطل زيمبابوي عصر اليوم الأحد.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع كابس يونايتد الأحد، في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويقوم حسام سلامة “باولو” تشكيل الزمالك في مواجهة كابس يونايتد، إلى جانب النيجيري ستانلي أوهاويتشي.

ويعود محمود عبد العاطي “دونجا” إلى خط وسط الزمالك إلى جانب الثنائي أحمد توفيق ومعروف يوسف، في ظل تأكد غياب محمد إبراهيم بسبب الإصابة.

ويقود محمود عبد الرازق “شيكابالا” مركز صناعة اللعب في تشكيل الزمالك، بعدما فشل محمد إبراهيم في اجتياز الاختبار الطبي الذي خضع له أمس السبت.

ومن المتوقع ان يتكون تشكيل الزمالك من:

حراسة المرمى : أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد ناصف وعلي جبر ومحمود الونش وشوقي السعيد.

خط الوسط :محمود دونجا وأحمد توفيق ومعروف يوسف وشيكابالا.

خط الهجوم :ستانلي وحسام باولو.