مدرب الزمالك ينسحب من المؤتمر الصحفي بسبب بي إن سبورت القطرية

رفض البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني للزمالك حضور المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة كابس يونايتد الزيمبابوى، في الجولة الخامسة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا غدا الأحد في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وأصر طاقم قناة بي إن سبورت القطرية حضور المؤتمر لينسحب إيناسيو بتعليمات من مرتضى منصور، رئيس النادى، تضامنا مع قرار مصر بمقاطعة قطر والقناة الفضائية.

وأكد إيناسيو على ثقته في تحقيق الفوز غدا لحصد ثلاث نقاط هامة نحو التأهل لربع نهائي لبطولة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 5 نقاط بينما يتذيل كابس يونايتد المجموعة بثلاث نقاط فقط.