المصري يرفض طلب الأهلي ويتمسك بحقه

رفض مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، تأجيل مباراة الفريق البورسعيدي، أمام نظيره الأهلي، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

كان عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، قام بتأجيل موعد المباراة، لتقام يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو، نظرًا لارتباط الأهلي بخوض مباراة اليوم أمام زاناكو في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وأبدى الأهلي اعتراضه على موعد إقامة المباراة، بسبب ضغط المباريات، وخوفًا من إصابة اللاعبين، خاصة وأن المارد الأحمر لديه مباراة هامة ومصيرية يوم السبت المقبل، أمام القطن الاميروني في برج العرب بالاسكندرية، ستحسم تأهله إلى دوري الثمانية من عدمه.

من جانبه، أكد علي الطرابيلي المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة المصرى، فى تصريحات صحفية، أن مجلس الإدارة بالكامل متمسك بإقامة المباراة في موعدها وفقًا لما أقرته لجنة المسابقات.

يذكر أن الأهلي حسم لقب بطولة الدوري في الجولة الثلاثين بعد تعادله أمام مصر المقاصة، بينما يحتل المصري المركز الرابع وفي جعبته 58 نقطة.