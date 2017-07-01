“عبد الحفيظ” عن مباراة زاناكو.. كنا الأفضل وسنتخطى عقبة القطن

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفوز على القطن الكاميروني، سيضمن للاهلي الصعود إلى دور الثمانية من بطولة دوري أفريقيا، بغض النظر عن المواجهات الأخرى بالمجموعة.

وأشار عبد الحفيظ، إلى أنه واثق في قدرة لاعبي الأهلي، لتخطي عقبة مباراة القطن، والوصول للنقطة 11، وهو ما يصعد بالأهلي للدور المقبل كثاني المجموعة.

وقال مدير الكرة بالأهلي أن الفريق قدم مباراة جيدة أمام زاناكو الزامبي اليوم السبت، وكان الأفضل وأضاع الكثير من الفرص، خصوصا وأنه لعب على الفوز من البداية، لكن الفوز لم يكن حليفا للفريق، حيث واجه الأهلي سوء توفيق كبير في تسجيل الأهداف.

يذكر أن الأهلي سيلتقي مع نظيره القطن يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات للبطولة.