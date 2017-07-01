“إكرامي” يوجه رسالة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

حرص شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على طمانة جماهير المارد الأحمر التي انتابتها حالة من القلق، عقب تعادل الفريق الحمر أمام زاناكو، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب إكرامي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر”: “العبرة دائمًا بكمال النهايات، وليس نقص البدايات، إن شاء الله الحسم والتأهل في الجولة الأخيرة من القاهرة”.

وشارك إكرامي، في لقاء زاناكو، وهو مصاب بحزام ناري، وخضع لفحص طبي بعد المباراة.

ويتصدر زاناكو ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، يليه الوداد المغربي برصيد 9 نقاط، بعد فوزه على القطن الكاميروني بهدفين دون رد، ثم يأتي الأهلي في المركز الثالث وفي جعبته 7 نقاط، بينما يتذي القطن جدول المجموعة بدون نقاط.