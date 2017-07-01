على طريقة “صلاح”.. رسالة وداع من “باريديس” لجماهير روما

حرص الأرجنتيني ليو باريديس، لاعب فريق روما، والمنتقل حديثًا إلى صفوف نادي زينت سان بطرسبرج، على وداع جماهير الجيلاروسي، قبل رحيله عن صفوف ذئاب العاصمة.

وكتب اللاعب الأرجنتيني رسالة وداعية لجماهير روما، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، جاء فيها “أردتُ فقط أن أودعكم وأشكركم على كل المودة التي أظهرتموها لي في هذه السنوات، سأحملكم معي دائماً”.

وانضم باريديس، إلى صفوف نادي زينت الروسي، وتم الإعلان عن الصفقة اليوم بشكل رسمي، قادماً من نادي روما الإيطالي.

وكان محمد صلاح، ودع جماهير روما الايطالي منذ عدة أسابيع قليلة، بعد انضمامه رسميًا إلى صفوف ليفربول الإنجليزي، لمدة 5 مواسم، بقيمة 40 مليون استرليني.