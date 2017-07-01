بعد فوز الوداد.. تعرف على “موقف” الأهلي في مجموعة دوري الأبطال

حقق الوداد المغربي، فوزًا على نظيره القطن الكاميروني، بثنائية دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما منذ قليل علي ملعب رمدا ادجيا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

بهذا الفوز رفع الفريق المغربي رصيده إلى 9 نقاط، احتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة، متفوقًا على الأهلي الذي أثبح في المركز الثالث برصيد 8 نقاط، بعد تعادله اليوم أمام زاناكو الزامبي، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة ذاتها.

يحتاج المارد الحمر للفوز في مباراة القطن الكاميروني ليضمن تأهله إلى دور الثمانية كثاني المجموعة، حيث أصبح من المستحيل أن يصعد المارد الأحمر كأول المجموعة بعد فقدانه سبعة نقاط من تعادلين أمام زاناكو، وخسارة من الوداد.