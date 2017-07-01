“اللى يجي على شدوى”.. كهربا يتعرض لحادث سيارة

تعرض محمود عبد المنعم “كهربا”، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والمعار لصفوف اتحاد جدة السعودي، لحادث أثناء عودته من رحلة الساحل الشمالي، بسيارته الفارهة “بنتلي”.

وكان “كهربا” يقضي إجازة عيد الفطر بالساحل الشمالي، قبل أن يتم إعلان فسخ خطبته من شدوي الحضري، ابنة عصام الحضري، لاعب منتخب مصر والتعاون السعودي.

ونشر كهربا صورة لإطار سيارته، معلقًا عليها: “يا ساتر يا رب”.

يذكر أن الزمالك وافق على إعارة كهربا لاتحاد جدة السعودي مجددًا، مقابل دفع مبلغ مالي قيمته 2 مليون و300 ألف دولار.