الوداد يغزل القطن بثنائية.. ويحتل وصافة مجموعة الأهلي

انتهت مباراة الوداد المغربي، أمام نظيره القطن الكاميروني، بتقدم الأول بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ملعب رودا ادجيا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

تقدم يونس بلخضر بالهدف الأول في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول، قبل أن يضيف نعيم أعراب الهدف الثاني في الدقيقة 72 من الشوط الثاني.

رفع الفريق المغربي رصيده إلى 9 نقاط، انتزع بها وصافة جدول ترتيب المجموعة الرابعة، ليأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 8 نقاط، بعد تعادله أمام زاناكو في الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة.