في حال ودّع الأهلي بطولة أفريقيا.. هل يرحل “البدري”؟

يعيش الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أسوأ حالاته خلال الفترة الأخيرة، فبعد تلقي أول خسارة للمارد الأحمر هذا الموسم على يد الوداد المغربي، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا، تلاها التعادل أمام إنبي في مباراة كانت ستشهد الهزيمة الثانية للمارد الأحمر هذا الموسم لولا خبرات بعض اللاعبين، نهاية بالتعادل السلبي اليوم أمام زاناكو الزامبي، في الخولة الخامسة من دوري المجموعات لبطولة أفريقيا.

استهل المارد الأحمر، مشواره في بداية الموسم بأداء جيد ومُرضي إلى حد كبير، حيث خاض 32 جولة في الدوري المصري حتى الآن بدون تلقي خسارة، فقد فاز في 28 مباراة، وتعادل في 8 كان أخرها أمام إنبي، وواصل مشواره في كأس مصر، وامتد إلى المشاركة في بطولة أفريقيا، وشهدت أولى جولات المارد الأحمر تعادل أمام زاناكو في برج العرب بالاسكندرية، على لمعبه ووسط جماهيره، لتبدأ الشكوك تمتد إلى أذهان الجماهير العاشقة للقميص الأحمر، لكن سرعان ما لملم حسام البدري، المدير الفني للأهلي أوراقه، وفاز على القطن الكاميروني والوداد المغربي بثنائية دون رد في كلتا المباراتين ليتصدر جدول المجموعة الرابعة، وتلتقط جماهير الاهلي أنفاسها، وتتصاعد آمالها في التأهل إلى دور الثمانية محاولة نسيان كابوس العام الماضي بالخروج من دور المجموعات على يد الهولندي مارتن يول، الذي كتب شهادة وفاته بيده في قلوب “الأهلاوية”.

بدأت الشكوك تتسلل إلى قلوب الجماهير الحمراء، خاصة بعد التعادل “الباهت” اليوم أمام زاناكو الزامبي، فضلًا عن بعض علامات الاستفهام على أداء بعض اللاعبين أمثال عبد الله السعيد، ليصبح الفريق الأحمر الآن أمام حسبة برمة، فعليه الفوز في لقاء القطن الكاميروني المقبل، وانتظار نتيجة مباراة الوداد المغربي أمام زاناكو الزامبي، ففي حال انتهى اللقاء بالتعادل، وفاز الأهلي على القطن، يصعد الفريق الأحمر كثاني مجموعة برصيد 11 نقطة، أمام في حالة فوز الفريق المغربي يتساوى الأهلي مع زاناكو ويتم الاحتكام للمواجهات المباشرة وفي حالة التعادل يتم الاحتكام لفارق الأهداف.

البدري وضع الفريق في موقف محرج، وفي حال فشل في الصعود إلى دور الثمانية فستصب الجماهير غضبها عليه، وربما تتسبب في عزله من رئاية الجهاز الفني للأهلي.