مفاجأة.. “إكرامي” شارك في لقاء زاناكو “مصابًا”

حرص خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إجراء فحص طبي لشريف إكرامي، حارس مرمى المارد الأحمر، عقب نهاية لقاء الفريق أمام نظيره زاناكو، منذ قليل، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

كان إكرامي، اشتكى من آلام في الظهر، قبل بداية اللقاء، إلا أنه تحامل على نفسه وشارك في لقاء زاناكو وهو يعاني من الإصابة.

وقام الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلي، بفحص اللاعب طبيًا عقب المباراة والتأكد من سلامته من أي إصابة، وطمأن اللاعب على حالته ووضع له برنامجًا علاجياً للتخلص من الآلام.

يذكر ان الأهلي التقى مع نظيره زاناكو منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى 8 نقاط، بينما حافظ الفريق الزامبي على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة.