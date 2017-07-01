قبل بدء موسم الدوري الإنجليزي.. صلاح “يلهو” في اليونان

نشر الدولي المصري محمد صلاح، لاعب منتخب مصر، والمنضم حديثًا إلى فريق ليفربول الإنجليزي، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر”، خلال تواجده في اليونان.

وحرص صلاح، على اصطحاب زوجته وابنته “مكة”، لقضاء إجازة خاصة، قبل بدء الموسم الكروي.

كان صلاح، قد وقع على عقود انضمامه رسميًا، إلى فريق ليفربول الإنجليزي لمدة 5 مواسم، بمقابل مادي قيمته 40 مليون استرليني.

ومن المنتظر أن يتوجه صلاح إلى إنجلترا بعد أيام قليلة، للانضمام إلى تدريبات الريدز، لبدء الاستعددات للموسم الكروي الجديد المقرر انطلاقه يوم 21 أغسطس.