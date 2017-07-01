الوداد يتقدم على القطن بهدف في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول بين فريقي الوداد المغربي والقطن الكاميروني، بتقدم الأول بهدف دو رد خلال المباراة المقامة بيهما حاليًا على ملعب رمدا ادجيا خلال منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل الهدف يونس بلخضر، في الدقيقة 44 من عمر اللقاء، ليتقدم الوداد المغربي بهدف دو رد في الشوط الأول.

ويحتل الفريق المغربي المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بينما يتذيل القطن الكاميروني جدول الترتيب بدون نقاط.

يذكر ان المجموعة الرابعة تضم الأهلي وزناكو الزامبي، إلى جانب الوداد والقطن الكاميروني، ويتصدر الفريق الزامبي جدول المجموعة برصيد 11 نقطة، بينما يحتل المارد الأحمر وصافة جدول الترتيب برصيد 8 نقاط بعد تعادله سلبيًا امام زاناكو.