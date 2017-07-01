أبدى حسام البدري، المدير الفني للفريق الول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رضاه التام عن أداء اللاعبين خلال مباراة المارد الأحمر أمام نظيره زاناكو، التي جمعتهما منذ قليل، على ملعب هيروز الوطني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال البدري في تصريحات عقب المباراة، “لعبنا على الفوز بالمباراة، وحصد الثلاث نقاط، ولكن واجهنا سوء حظ غريب، خلال اللقاء”.

وأضاف المدير الفني للأهلي، “أهدرنا العديد من الفرص أمام دفاعات الفريق الزامبي، مشيرًا إلى أن الجولة الأخيرة ستكون صعبة للغاية على كل الفرق، حيث سيواجه زاناكو نظيره الوداد على ملعبه، أما الأهلي فسيستضيف القطن الكاميروني.

ووجه البدري الشكر للاعبيه على أدائهم وروحهم خلال المباراة، مضيفا أن اللاعبين سيطرت عليهم حالة من الحزن لرغبتهم في تحقيق المكسب وحسم الصعود من زامبيا.