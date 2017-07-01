مدرب زاناكو: اللاعبون خيبوا ظني.. والأهلي أجبرني على التعادل

أبدى مومابا نومبا، المدير الفنى لفريق زاناكو الزامبي، غضبه، عقب تعادل فريقه أمام الأهلي، خلال المباراة التي انتهت بينهما منذ قليل، على ملعب هيروز الوطني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وأكد نومبا، في تصريحات عقب اللقاء، أن لاعبيه “خيبوا ظنه”، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى حسم التأهل لدور الثمانية ببطولة دورى أبطال أفريقيا على ملعبه.

وأوضح المدير الفني لفريق زاناكو، أن الأهلي أجبره على التعادل، ليتبقى الأمل الخير له في الجولة المقبلة أمام الوداد في المغرب.

رفع الأهلي رصيده إلى 8 نقاط احتل بها وصافة المجموعة الرابعة، بينما تصدر زاناكو الجدول برصيد 11 نقطة.