تعرف على حظوظ الأهلي في أبطال أفريقيا بعد التعادل مع زاناكو

أهدر الأهلي فرصة الفوز على زاناكو الزامبي في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا ليكتفي بالتعادل السلبي دون أهداف.

وكرر المارد الأحمر نتيجة مباراة الذهاب بالتعادل دون قدرة الفريقان على هز الشباك.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة الثامنة في المركز الثاني، واستمر زاناكو في المركز الأول وصدارة المجموعة برصيد 11 نقطة.

ويخشى الأهلي فوز الوداد لمغربي على القطن الكاميروني في المباراة الجارية الآن حتى لا يتراجع إلى المركز الثالث ويتقدم الوداد للمركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن الأهلي.

ويحتاج الأهلي للفوز على القطن الكاميروني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لينتظر التفوق بفارق الأهداف حيث يتساوى الأهلي مع الوداد وزاناكو في المواجهات المباشرة.

تعادل المارد الأحمر في الجولة المقبلة أو الخسارة تعني خروجه من البطولة بشكل رسمي.