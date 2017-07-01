الأهلي يؤجل تأهله لدور الثمانية إلي الجولة الأخيرة أمام القطن الكاميروني

انتهت مباراة الأهلي وزاناكو الزامبي، بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

بدأ الأهلي بداية جيدة، ونجح لاعبيه في تهديد مرمي الفريق الزامبي في أكثر من مناسبة ولكن بدون جدوي أو خطورة.

ونجح أحمد حمودي في الانطلاق من الجبهة اليمني لينفذ عرضية ولكن لم يستغلها أحد من لاعبو الأهلي ، ومع الدقيقة الـ8 سدد حمودي ضربة قوية ولكن حارس مرمي زاناكو يتألق ويبعدها عن المرمي، وفي الدقيقة 18 أهدر النيجيري جونيور اجايي ، فرصة هدف محقق من بعدما انفرد بالمرمي وسددها لكن أرتطمت بالقائم، ويشتتها مدافعي الفريق الزامبي إلى خارج الملعب.

واجري “البدري” تبديل مبكر في الدقيقة 17 بخروج أحمد حمودي ونزول وليد سليمان بديلًا له، ومع الدقيقة 37 انطلق أحمد فتحي من الجبهة اليمني كعادته ليرسل عرضية متقنة ولكن كالعادة لم يستغلها أحد ليتصدي لها الحارس، ولم ينجح لاعبو الفريق الزامبي في تهديد مرمي شريف إكرامي سوي في هجمتين فقط ولكن يتصدي لهما إكرامي بشكل جيد.

ومع بداية الشوط الثاني، تراجه مستوي لاعبو الأهلي كثيراً، بل واستمر في ضياع الفرص السهلة، وفي الدقيقة 55 هجمة مرتدة لزاناكو تنتهي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تخرج بعيدة عن مرمي اكرامي.

أهدر وليد سليمان، فرصة هدف محقق في شباك زاناكوب الدقيقة 67 من عمر المباراة بعدما مرر النيجيري جونيور أجايي الكرة لوليد سليمان بطريقة رائعة، وبعدها انفرد بالمرمي ولكني يسددها في يد الحارس، ويستمر الاهلي في اهدار الفرص السهلة حتي تنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 7 نقاط، خلف زاناكو المتصدر برصيد 11 نقاط، ويحتاج الأهلي للفوز في المباراة المقبلة أمام القطن الكاميروني من أجل التأهل لدور الثمانية.