شوط أول سلبي بين الأهلي و زاناكو الزامبي

انتهي الشوط الأول من مباراة الأهلي وزاناكو الزامبي، بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة التي تجمع بينهما الآن، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

بدأ الأهلي بداية جيدة، ونجح لاعبيه في تهديد مرمي الفريق الزامبي في أكثر من مناسبة ولكن بدون جدوي أو خطورة.

ونجح أحمد حمودي في الانطلاق من الجبهة اليمني لينفذ عرضية ولكن لم يستغلها أحد من لاعبو الأهلي ، ومع الدقيقة الـ8 سدد حمودي ضربة قوية ولكن حارس مرمي زاناكو يتألق ويبعدها عن المرمي، وفي الدقيقة 18 أهدر النيجيري جونيور اجايي ، فرصة هدف محقق من بعدما انفرد بالمرمي وسددها لكن أرتطمت بالقائم، ويشتتها مدافعي الفريق الزامبي إلى خارج الملعب.

واجري “البدري” تبديل مبكر في الدقيقة 17 بخروج أحمد حمودي ونزول وليد سليمان بديلًا له، ومع الدقيقة 37 انطلق أحمد فتحي من الجبهة اليمني كعادته ليرسل عرضية متقنة ولكن كالعادة لم يستغلها أحد ليتصدي لها الحارس، ولم ينجح لاعبو الفريق الزامبي في تهديد مرمي شريف إكرامي سوي في هجمتين فقط ولكن يتصدي لهما إكرامي بشكل جيد.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 7 نقاط، خلف زاناكو المتصدر برصيد 10 نقاط، ويحتاج للفوز في هذه المباراة من أجل ضمان التأهل وعدم الدخول في حسابات صعبة.