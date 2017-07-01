تبديل مبكر للأهلي .. خروج حمودي ونزول وليد سليمان

أجري حسام البدري، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تبديل مبكر في الدقيقة 17 بخروج أحمد حمودي ونزول وليد سليمان بديلًا له، في المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وبدأ الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي:شريف إكرامي

خط الدفاع: علي معلول، أحمد حجازي، سعد الدين سمير، أحمد فتحي

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، أحمد حمودي، مؤمن زكريا، عبدالله السعيد

في الهجوم: جونيور أجايي

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 7 نقاط، خلف زاناكو المتصدر برصيد 10 نقاط.