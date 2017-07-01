رد فعل طليقة “كهربا” بعد فسخ خطوبته من أبنته الحضري !

نشرت الإعلامية سارة خليفة طليقة محمود عبد المنعم كهربا نجم اتحاد جدة السعودي المعار من الزمالك صورة لها عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام بكامل أناقتها وأنوثتها بعد خبر فسخ خطوبة كهربا من شدوي نجلة عصام الحضري.

ولم تعلق سارة خليفة بأي جملة على خبر فسخ خطوبة طليقها كهربا من شدوي ولم تجب على أسئلة الصحفيين ولكن رواد التواصل الاجتماعي قاموا بالتعليق على صورتها بأنها قامت بالرد على فسخ الخطوبة عن طريق الصورة فقط.

يذكر أن كهربا فسخ خطوبته من شدوي نجلة السد العالي عصام الحضري بدون أي أسباب بالرغم من مرور شهرين أو أقل منذ خطبتهما وكانت الخطوبة يوم 12 مايو 2017 وأكد الحضري فسخ خطوبة ابنته من اللاعب كهربا المعار لاتحاد جدة. وقال الحضري فى إحدي تصريحاته الصحفية بأنه تم فسخ خطوبة ابنته وكل شئ قسمة ونصيب، كما أكد نفس السياق وكيل أعمال اللاعب كهربا بأنه تم فسخ الخطوبة ولا يوجد نصيب.

وتم تمديد إعارة محمود كهربا لموسم إضافي لاتحاد جدة وقام إدارة الفريق بشكر المستشار مرتضي منصور، كما انضم الحضري للتعاون الموسم المقبل.