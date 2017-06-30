تعرف على طريق الزمالك نحو التأهل لربع نهائي أبطال أفريقيا

يستعد الزمالك لمواجهة كابس يونايتد الزيمبابوي في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد غد الأحد على ملعب هراي ناشيونال سبورتس ستاديون في تمام الثالثة عصرا.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على كابس يونايتد من أجل تأكيد منافسته على التأهل لربع النهائي حيث يأتي الزمالك في المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، بينما يتواجد كابس يونايتد في المركز الرابع بالمجموعة برصيد 3 نقاط فقط.

ويحاول الزمالك جاهدا استغلال التعادل الإيجابي بين أهلي طرابلس الليبي وفريق اتحاد العاصمة الجزائري بهدف لمثله حيث تساوى الفريقان في عدد النقاط برصيد 8 نقاط في صدارة المجموعة لكل منهما.

ويجب على الفارس الأبيض الفوز بالمواجهتين المقبلتين أمام كابس يونايتد وأهلي طرابلس أو الاكتفاء بالتعادل أمام كابس والفوز على الفريق الليبي أو العكس.

ويجب على الزمالك تجنب التعادل أو الخسارة في المباراتين لعدم توديع البطولة.