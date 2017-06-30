طلعت يوسف: لن نفرط في الفوز على الزمالك

أكد طلعت يوسف المدير الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي على ضرورة الفوز على الزمالك خلال مباراة الفريقين في الجولة الأخيرة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وصرح يوسف عقب تعادل فريقه أهلي طرابلس الليبي أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات على ستاد “الطيب المهيري” بتونس بهدف لمثله بأن فريقه سيلعب على الانتصار على الزمالك في القاهرة، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي خيار أخر.

واكتفى الفريقان بالتعادل ليتساوى ياتحاد العاصمة الجزائري و أهلي طرابلس الليبي في عدد النقاط برصيد 8 نقاط في صدارة المجموعة لكل منهما

ويستعد الزمالك لمواجهة كابس يونايتد الزيمبابوي بعد غد الأحد على ملعب هراي ناشيونال سبورتس ستاديون في تمام الثالثة عصرا.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على كابس يونايتد من أجل تأكيد منافسته على التأهل لربع النهائي حيث يأتي الزمالك في المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، بينما يتواجد كابس يونايتد في المركز الرابع بالمجموعة برصيد 3 نقاط فقط.

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