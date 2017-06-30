تعادل اتحاد العاصمة و أهلي طرابلس يمهد الطريق للزمالك

انتهت مباراة أهلي طرابلس الليبي وفريق اتحاد العاصمة الجزائري في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا على ستاد “الطيب المهيري” بتونس بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وفشل الفريق الليبي في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل إلحاق هزيمة ثقيلة بالفريق الجزائري والثأر من مباراة الذهاب والتي تلقى أهلي طرابلس فيها هزيمة ثقيلة بثلاثة أهداف نظيفة دون رد.

واكتفى الفريقان بالتعادل ليتساوى اتحاد العاصمة الجزائري و أهلي طرابلس الليبي في عدد النقاط برصيد 8 نقاط في صدارة المجموعة لكل منهما

ويستعد الزمالك لمواجهة كابس يونايتد الزيمبابوي بعد غد الأحد على ملعب هراي ناشيونال سبورتس ستاديون في تمام الثالثة عصرا.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على كابس يونايتد من أجل تأكيد منافسته على التأهل لربع النهائي حيث يأتي الزمالك في المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، بينما يتواجد كابس يونايتد في المركز الرابع بالمجموعة برصيد 3 نقاط فقط.

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