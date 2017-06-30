الحضري يعلق على انضمامه للتعاون السعودي

أعرب عصام الحضري لاعب التعاون السعودي والمنتخب الوطني عن سعادته بالانضمام إلى الفريق السعودي.

وكتب الحضري عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر “شرف لي أنى تعاقدت في نادي التعاون السعودى و الشرف الأكبر بصداقه ترك ال الشيخ و محمد القاسم و أعضاء مجلس الإدارة و اللاعبين و جماهير النادي”.

وكان الحضري قد علق على فسخ خطبة محمود عبد المنعم “كهربا” لاعب اتحاد جدة السعودي و انفصاله عن شدوى إبنته قائلًا، “كل شيء قسمة ونصيب”.

وصرح حارس الفراعنة صاحب الـ44 عاما من قبل أنه يرغب في إنهاء مسيرته في الدوري السعودي.