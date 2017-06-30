كهربا يعلق على فسخ خطوبته من شدوى الحضري

علق محمود عبد المنعم “كهربا” لاعب اتحاد جدة السعودي على انفصاله وفسخ خطبته من شدوى عصام الحضري لاعب الاتفاق السعودي والمنتخب الوطني

وكتب كهربا عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي واتس آب “لا تخسر قيمتك بكلمة.. ولا تفقد احترامك بذلة ولاتجعل همك في الدنيا هو حب الناس لك ! فالناس قلوبهم متقلبة قد تحبك اليوم وتكرهك غداً”.

وانفصل كهربا عن إبنة الحضري أمس بشكل رسمي رغم أن المقربين أكدوا أن فسخ الخطبة تم منذ عدة أيام.

كما علقت شدوى الحضري أمس، على انفصالها عن كهربا عبر صورة نشرتها مع عائلتها وكتبت “الجميع يذهب إلا أنتم”.

وقام اللاعب بحذف الصور التي جمعته بشدوى من حسابه على موقع انستجرام وقامت شدوى بالأمر ذاته.

من جانبه علق الحضري على فسخ الخطبة قائلًا، “كل شيء قسمة ونصيب”.