كهربا يغني لشدوى الحضري: كله بالفلوس

انتشر مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لمحمود عبد المنعم “كهربا” لاعب اتحاد جدة السعودي، وهو يقود سيارته على أنغام أغنية “كله بالفلوس”.

ورأى الجمهور أن كهربا قام بذلك بسبب خلافاته مع عصام الحضري لاعب الاتفاق السعودي بخصوص خطبته من إبنته شدوى.

وانفصل كهربا عن إبنة الحضري أمس بشكل رسمي رغم أن المقربين أكدوا أن فسخ الخطبة تم منذ عدة أيام.

وعلقت شدوى الحضري أمس، على انفصالها عن كهربا عبر صورة نشرتها مع عائلتها وكتبت “الجميع يذهب إلا أنتم”.

وقام اللاعب بحذف الصور التي جمعته بشدوى من حسابه على موقع انستجرام وقامت شدوى بالأمر ذاته.

من جانبه علق الحضري على فسخ الخطبة قائلًا، “كل شيء قسمة ونصيب”.