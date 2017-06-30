“الدبلة” وراء فسخ خطوبة كهربا وشدوى (فيديو)

يبدو أن فسخ خطوبة كهربا ، لاعب المنتخب الوطني وفريق اتحاد جدة السعودي، من شدوى ابنه عصام الحضري، حارس مرمي المنتخب المصري والمنضم حديثاً إلى صفوف فريق التعاون السعودس، ليس أمس كما نشرت المواقع الإلكترونية والصحف.

القصة بدأت بعدما حصل محمود “كهربا” على إجازة عيد الفطر المبارك، ليسافر إلى الساحل الشمالي من أجل الحصول على قسط من الراحة، الأمر الذي رفضته شدوى ومن هنا بدات العلاقة تتوتر.

وكان كهربا، قد ظهر مع أصدقائه في هذه الرحلة وهو غير مرتدي لدبلة الخطوبة، وبعدها قررت شدوى عدم الاستمرار مع كهربا لهذا السبب.

يذكر أن “كهربا” تقدم لخطبة ابنة الحضري، عقب عودة بعثة المنتخب من المشاركة في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة التي أقيمت بالجابون.