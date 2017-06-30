شدوى توجه رسالة لكهربا بعد فسخ خطوبتهما

حرصت شدوى الحضري، ابنة عصام الحضضري حارس مرمى المنتخب الوطني، المنضم حديثاً إلى صفوف نادي التعاون السعودي، على التعليق على فسخ خطبتها من اللاعب محمود عبد المنعم “كهربا”، لاعب الزمالك السابق و المعار إلى فريق اتحاد جدة السعودي.

ونشرت شدوى، عبر حسابها على موقع تداول الصور، “إنستجرام” صورة تجمعها مع عائلتها، وعلقت عليها قائلاً، “الجميع يذهب إلا أنتم”، في إشارة منها إلى كهربا.

يذكر أن “كهربا” تقدم لخطبة ابنة الحضري، عقب عودة بعثة المنتخب من المشاركة في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة التي أقيمت بالجابون.