البدري عن مواجهة زاناكو: لا يهمني أداء الفريق وكل تركيزي على الثلاث نقاط

أكد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، أن اللاهبين على أتم الاستعداد لمواجهة فريق زاناكو الزامبي والفوز عليه من أجل استعادة الصدارة مرة أخري وعدم الدخول في حسابات معقدة.

وأضاف البدري خلال المؤتمر الصحفي قبل مران الفريق بزامبيا، مما لاشك فيه أن المباراة ستكون صعبة على الفريقين، مشيرًا إلى أن خبرة اللاعبين الإفريقية ستحسم اللقاء لصالحنا.

وتابع المدير الفني للأهلي، لا يهمني أن يلعب الفريق بقدر ما يهمني أن نفوز ونحصد الثلاث نقاط، من أجل التأهل إلى دور الثمانية من البطولة، وعدم الدخول في حسابات صعبة.