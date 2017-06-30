الزمالك يرفع الغرامة عن اللاعبين بشرط.. تعرف عليه

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المشتشار مرتضي منصور، رفع العقوبات على لاعبي الفريق حال الفوز على فريق كابس يونايتد الزيمبابوي، في المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

كانت إدارة القلعة البيضاء، قد وقعت غرامة 100 ألف جنية على جميع اللاعبين في الفريق، وذلك عقب الهزيمة من اتحاد العاصمة الجزائري، في المباراة التي جمعت بينهما ، في الجولة الرابعة من دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 5 نقاط، بينما يأتي كابس يونايتد في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.