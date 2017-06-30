عبد الحفيظ يعاين أرضية ملعب زاناكو ويشكو من سوء أرضيتها

حرص الثنائي سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وسمير عدلي، مدير العلاقات الخارجية بالنادي، على زيارة ملعب مباراة الفريق غد السبت، أمام زاناكو الزامبي، لتفقد أرضية ملعب المباراة قبل خوض المران عليها عصر اليوم الجمعة.

واشتكي عبد الحفيظ من أرضية الملعب، وأكد أنها سيئة للغاية وصلبة وغير مستوية عكس المظهر الخارجي للإستاد الذي يبدو منظما وعلى درجة جيدة لاستقبال المباريات.

ويواجه الأهلي نظيره زاناكو يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.