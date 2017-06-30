طارق سليمان: الحراس الثلاثة يؤدون تدريباته تنافسية استعدادا لزاناكو

أكد طارق سليمان، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الأقرب لحراسة مرمي الفريق في مواجهة زاناكو الزامبي، هما الثنائي شريف إكرامي و محمد الشناوي.

وأضاف سليمان، أن الحراس الثلاثة يؤدون تدريبات تنافسية في منتهى القوة فيما بينهم، استعدادا لمواجهة زاناكو التي وصفها بالمهمة والمؤثرة في مشوار الأهلي الإفريقي.

وأشار مدرب حراس المرمي، إلى أن الثلاثي شريف إكرامي وأحمد عادل عبد المنعم، ومحمد الشناوي، درسوا جيداً طريقة أداء مهاجمي الفريق الزامبي، وكيفية التعامل معهم داخل منطقة الجزاء.

ويواجه الأهلي نظيره زاناكو يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.