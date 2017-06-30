عبد الحفيظ: مباراة زاناكو صعبة ونعلم ذلك جيداً

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير قطاع الكرة بالنادي الأهلي، أن مواجهة فريق زاناكو الزامبي ليس بالسهلة، لشدة الصراع على الصعود في تللك المجموعة.

وأضاف عبدالحفيظ، أن من الأسباب التي تجعل المباراة شديدة الصعوبة أنها تقام على ملعب زاناكو ووسط جماهيره.

وتابع مدير الكرة بالأهلي، أن زاناكو منافس قوي وعنيد للأهلي من بداية دور المجموعات، والجهاز الفني للفريق يعلم هذه النقطة جيدا، وأنه سيدافع بشراسة عن حظوظه في التأهل خصوصا حينما يواجه الأهلي.