خطط تكتيكية وتعليمات فنية من البدري قبل موقعة زاناكو

قرر حسام البدرى المدير الفنى للفريق الأول لرة القدم بالنادي الأهلي، إلقاء محاضرة فيديو على لاعبي الفريق، مساء اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة فريق زاناكو الزامبى، غد السب، في الثالثة عصراً، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعاتت بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن شمل المحاضرة ، فيديوها لمبارياتتت سابقة للفريق في بطولة إفريقيا، لمعرفة نقاط القوة والضعف لدي الفريق الزامبي، وأيضا تحفيظ اللاعبين بعض التعليمات الفنية والتكتيكية ، لنفيذها أمام بطل زامبيا.

يذكر أن زاناكو يحتل صدارة جدول المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.