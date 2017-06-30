الأهلي يفرط في ظهيره الأيسر مقابل الحصول على إسلام محارب

يبدو أن مسئولي النادي الأهلي، لم يستسلموا في صفقة إسلام محارب صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، بالرغم من تعنت مسئولي النادي السكندري وعدم التفريط في اللاعب بسهولة.

فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، قد صرح مؤخراً أنه لم يفرط فى “محارب” إلا بمبلغ مالي قدره 20 مليون جنية، الأمر الذي استاء منه مسئولي النادي الأهلي بداعي كثرة المبلغ المالي المطلوب.

وعلمت “اخبار الأهلي” أن مسئولي النادي الأهلي، قرروا إرسال عرض رسمي لسموحة بمبلغ 5 مليون جنية، بالإضافة إلا إعارة اللاعب حسين السيد ، الظهير الإيسر للفريق، مقابل الحصول على خدمات إسلام محارب خلال الانتقالات الصيفية، لاسيما وأن اللاعب سينتهي عقده مع الفريق نهاية الموسم المقبل.