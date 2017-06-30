تعرف على ملامح تشكيل الأهلي لمواجهة زاناكو غداً

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره زاناكو الزامبي، غد السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج الأهلي للفوز في هذه المباراة من أجل استعادة صدارة المجموعة من جديد، وعدم الدخول في حسابات معقدة .

واستقر حسام البدري، المدير الفني للفريق الأحمر، على التشكيل الذي سيخوض به اللقاء والمتوقع كالتالي:

حراسة المرمي: شريف إكرامي.

خط الدفاع: علي معلول،سعد سمير ،أحمد حجازي ، أحمد فتحي

خط الوسط: حسام عاشور ،عمرو السولية ،عبد الله السعيد ،مؤمن زكريا ،وليد سليمان.

خط الهجوم: جونيور أجايي.