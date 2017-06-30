عرض سعودي لمعلول.. والأهلي يرفض

رفض حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، العروض المقدمة للاعب على معلول، الظهير الأيسر للفريق الأحمر، خلال فرة الانتقالات الصيفية.

وتلقي اللاعب التونسي عرض “شفهي” من نادى النصر السعودى لضمه خلال الميركاتو الصيفي، الأمر الذي قوبل بالرفض من جانب حسام البدري، المدير الفني للقلعة الحمراء.

وجاء قرار البدري برفض رحيل اللاعب بسبب تمسكه بمعلول ، لاسيما وأن الفريق يفتقد البديل الأنسب له خلال الفترة الحالية.

ويستعد الأهلي لمواجهة زاناكو الزامبى غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.