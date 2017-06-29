البدري “حيران” ما بين خبرات السعيد وحيوية جمعة.. فمن سيختار؟

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره زاناكو الزامبي، في الثالثة عصر بعد غد الأحد، على ملعب هيروز الوطني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

كانت بعثة الأهلي قد وصلت أمس الأربعاء إلى زامبيا، استعدادًا للمواجهة، واستعان حسام البدري، المدير الفني للفريق الأحمر بقائمة مكونة من 22 لاعبًا هم، شريف إكرامي، محمد الشناوي، أحمد عادل عبد المنعم، أحمد فتحي، محمد هاني، احمد حجازي، سعد سمير، رامي ربيعة، محمد نجيب، على معلول، صبري رحيل، حسام غالين حسام عاشور، عمرو السولية، كريم نيدفيد، ومؤمن زكريا وعبد الله السعيد ووليد سليمان وعمرو جمال وأحمد حمودى وصالح جمعة وجونيور أجايي، بينما تم استبعاد كلًا من عماد متعب، وحسين السيد، وميدو جابر لأسباب فنية.

ومن المقرر أن يبدأ البدري بتشكيلته المعهودة دون حدوث اية تغييرات، خاصة بعدما تعالت بعض الأصوات في الفترة الأخيرة بالاستعانة بصالح جمعة في مكرز صانع الألعاب على حساب عبد الله السعيد، الذي يعاني من الإجهاد، وظهر عليه جليًا خلال مباراة فريقه أمام الوداد المغربي والتي خسرها بثنائية دون رد.

كان البدري، قد فضل إراحة السعيد لمدة 3 أيام، وتم استبعاده من مواجهة الأهلي الأخيرة أمام إنبي، للحصول على الراحة الكافية قبل استكمال المشوار الأفريقي، خاصة بعدما تعقدت المجموعة الرابعة، وتراجع الفريق الأحمر إلى المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، بينما يأتي زاناكو في المرتبة الأولى برصيد 10 نقاط.

من المؤكد أن يلتزم البدري بخطته ولاعبيه، خاصة وان مباراة زاناكو مصيرية، للإبقاء على فرص الأهلي في التأهل إلى دور الثمانية، لذلك من الصعب أن يجازف البدري ويدفع بصالح جمعة على حساب السعيد حتى وإن كان مستوى الأخير سيئ، وطبقًا لفكر البدري الذي عهدناه في اللقاءات المصيرية فلن تشهد تشكيلة الأهلي أية تغييرات جذرية إذا لم تحدث أية إصابات، وسيعتمد على خبرات السعيد مقابل حيوية جمعة.