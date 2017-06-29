ماذا سيحدث عندما يلتقي “الحضري” مع خطيب ابنته “كهربا” في الدوري السعودي؟ سيناريو تخيلي

أنهي الدولي المصري عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب الوطني ووادي دجلة السابق، اجراءات انضمامه إلى نادي التعاون السعودي، لمدة موسم واحد فقط، ليحطم الحضري كعادته بعض الأرقام القياسية، حيث أصبح أول حار مرمى محترف بعدما وافق الاتحاد السعودي على فتح باب ضم الحراس الأجانب، كما سيصبح أكبر لاعب في تاريخ الدوري السعودي، حيث سيتم عامه الـ45، محطمًا رقم حسين عبد الغني ظهير أيسر النصر، الذي شارك لآخر مرة الموسم الماضي، بعد تخطيه الأربعين بشهرين.

الحضري أول لاعب يحترف في الثلاث قارات، افريقيا عبر بوابة المريخ السواني، اسيا عبر بوابة التعادون السعودي، وأخيرًا أوروبا عندما انضم إلى سيون السويسري.

الدوري السعودي، وبالتحديد فريق اتحاد جدة يضم بين صفوفه لاعب الزمالك المعار محمود عبد المنعم “كهربا”، الذي وافق الفريق الأبيض على إعارته مؤخرًا، لتصبح مواجتهه أمام “حماه” حتمية، حيث ستشهد الجولة الخامسة من دوري عبداللطيف جميل مواجهة سعودية بنكهة عائلية مصرين ستجمه بين فريقي التعاون واتحاد جدة.. تُرى مالذي سيحدث في تلك المواجهة.

ستمني الجماهير المصرية نفسها في انضمام كلا اللاعبين إلى التشكيلة الأساسية للفريقين، لترى مواجهة ممتعة تجمل طابع فكاهي من جانب الثنائي المصري، خاصة وأن “كهربا” أصبح خطيبًا لابنة الحضري “شدوي”، التي ستكون في موقف محرج بين تشجيع أبيها أم الوقوف بجانب زوجها المستقبلي.

الحضري، خرج في مداخلة هاتفية مسبقًا مع الإعلامية منى الشاذلي متوعدًا كهربا، حال سجل هدفًا في مرماه، قائلًا، “لو جبت فيا جول مش هتدخل البيت تاني خلاص”.

كان كهربا قد سجل هدفًا بقميص الزمالك، في مرمى الحضري الذي كان يحرس عرين فريق وادي دجلة في الدوري المصري، ولكن الأمر يختلف هذه المرة فلقد أصبح كهربا محترفًا في فريق اتحاد جدة وقدم موسمًا رائعًا مع الفريق السعودي العام المنصرم واستطاع حفر اسمه في قلوب جماهير الاتحاد التي احتفت به، الأمر الذي جعل إدارة النادي تتمسك بتجدبد إعارة لاعب الزمالك.