بالأرقام من الأفضل.. أنطوي أم عمرو جمال؟

بات عمرو جمال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لغزًا محيرًا، أمام جماهير القلعة الحمراء، التي باتت في حيرة من أمره، فقد حصل المهاجم الملقب بالغزال على أكثر من فرصة للمشاركة في صفوف المارد الأحمر، وحرص حسام البدري المدير الفني، على تثبيته في الشتكيلة الأساسية للفريق الأحمر، أملًا في التمسك بالفرصة وإثبات وجوده، إلا أن جمال رفض كل الفرص التي سحنت له، على الرغم من إصابة مروان محسن وعدم مشاركه طوال الدور الثاني من الدوري، وخروج الغاني جون أنطوي للإعارة إلى مصر المقاصة، وبالرغم من التعاقد مع الايفواري سليماني كوليبالي، وقبل الاعتماد عليه بصورة أساسية لم يظهر الغزال بالشكل الذي يجعله مهاجم الفريق الأول للقلعة الحمراء.

حصل الغزال على أكثر من فرصة، ورفضت إدارة الأهلي رحيله بعد العلم بإصابة مروان محسن وابتعاده عن صفوف المارد الأحمر إلى نهاية الموسم، بسبب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة، وفضلت إعار الغاني جون انطوي إلى صفوف فريق مصر المقاصة الذي لم يستطع هو الاخر الحصول على فرصة في التكشيلة الأساسية للمارد الأحمر، ولكن السؤال هنا، هل كان الأفضل إعارة أنطوي أم عمرو جمال؟

انطوي انتقل إلى مصر المقاصة على سبيل الإعارة منتصف الموسم، شارك في 20 مباراة سجل خلالها 11 هدفًا، أما عمرو جمال فقد شارك في 15 مواجهة، أحرز خلالهم هدفًا وحيد.

شارك انطوي في فوز الفريق الفيومي، واحتلاله المركز الثاني في بطولة الدوري، ومن ثم المشاركة في بطولة ابطال أفريقيا بباندية الموسم المقبل، أما الغزال فلم يلمس أحد دوره خلال هذا الموسم مع الأهلي.