متى يواجه الاهلي نظيره المصري؟.. المسابقات تجيب

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، موعد مباراة الأهلي امام نظيره المصري، المقرر لها في الجولة 33 من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب برج العرب بالاسكندرية، مباراة الأهلي أمام المصري البورسعيدي، في السابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو المقبل، على ان يواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري في السابعة مساء الخميس الموافق 6 يوليو على ملعب بتروسبورت.

وقد استقرت لجنة المسابقات على مواعيد الفريق المشاركة في البطولات الأفريقية، بعد أن حدد الاتحاد الأفريقي مواعيد مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة.

ومن المقرر أن يلتقي فريق سموحة مع نظيره طلائع الجيش في السابعة من مساء الاثنين الموافق 3 يوليو في الأسكندرية على استاد برج العرب.

يذكر أن الأهلي والزمالك يشاركان في البطولة الأفريقية، أمام سموحة فيشارك في بطولة كأس الكونفدرالية.